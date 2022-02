22 artistes présentent leur Art’denne au Durbuy History et Art Museum

Depuis le 6 février, les œuvres de 22 artistes contemporains seront mis en avant au fil de l’exposition Art’denne au Durbuy History et Art Museum.

Il y a quelques mois, le Durbuy History et Art Museum avait publié un appel à candidatures pour les artistes contemporains souhaitant exposer leurs œuvres illustrant leur vision sur l’Ardenne. Le musée avait récolté plus de 40 candidatures et 22 artistes ont été retenus. Chaque artiste propose sa vision contemporaine sur l'Ardenne. Et les visions sont très personnelles car certaines œuvres font parfois appel à des souvenirs d'enfance. Elles vont de la forêt à la rivière, en passant par Arthur Rimbaud.

À travers les peintures, gravures, sculptures et photographies, la nouvelle exposition plonge le visiteur au cœur de l’Ardenne afin de les faire découvrir les quatre thématiques qui font de ce territoire transfrontalier un territoire unique en Europe : " La terre de sources ", représentée par les habitants dans l’Ardenne, leur sol, leurs richesses et leurs contraintes ; " La terre ouverte ", pour sa vaste étendue forestière, le climat et la terre rude ; " La terre de Mémoire ", avec notamment la Bataille des Ardennes ; " La terre de Légendes ", l’Ardenne abrite de nombreux mythes et de légendes ainsi que les folklores.

Sans oublier que Art’denne a concocté un audioguide et plusieurs activités ludiques et pédagogiques afin que les visiteurs de tout âge puissent s’amuser tout en découvrant l’exposition.

Cette exposition est le résultat d’une collaboration avec trois institutions : le musée de la Grande Ardenne (Piconrue) situé à Bastogne qui a eu le plaisir de prêter quelques photographies et des linogravure. Le musée de l’Ardenne de Charleville-Mézières a permis à Durbuy History et Art Museum d'exposer une lithographie originale de Fernand Léger représentant le portrait de Arthur Rimbaud. Et la Fondation Chaidron-Guisset de Vresse-sur-Semois pour les peintures de Milo Dardenne et Albert Raty. L’exposition sera accessible jusqu’au 18 avril 2022.