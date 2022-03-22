22 березня новини цього дня в Бельгії

У Бельгії на даний момент багато говорять про дуже серйозну аварію, яка сталася в неділю в невеликому селі Валлонії, Стрепі-Браккені. Близько п’ятої години ранку, автомобіль в'їхав у групу людей. Вони зібралися, щоб взяти участь у початку карнавалу. Карнавал - дуже популярне народне свято в Бельгії.

Автомобіль BMW їхав дуже швидко. Вона збила багато людей, і не зупинилася відразу.

На даний момент кількість загиблих становить 6 загиблих і кілька десятків поранених. Вчора водієві BMW і його двоюрідному брату, пасажиру, пред'явили звинувачення

Церемонії вшанування пам'яті проводяться в регіоні Ла-Лув'єр. Населення шоковане, тому що жертви були дуже добре відомі, в ініціативному середовищі і фольклорі. Карнавали повинні бути моментами святкування. Через коронавірус минуло два роки з тих пір, як карнавали були скасовані.