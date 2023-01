22.000 bornes de recharge pour voitures électriques d’ici 2035 à Bruxelles : comment accomplir ce défi ?

A l’horizon 2035, la Région bruxelloise vise la présence de 22.000 bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. Cette année-là, les voitures thermiques seront interdites dans la capitale : avoir suffisamment de bornes de recharge pour cette échéance est donc un défi à prendre au sérieux.

Aujourd’hui, environ 2700 bornes sont disponibles dans la capitale, à ajouter à cela les 1400 installations prévues en 2023 par Sibelga (le service public). Mais si on fait le calcul, on est encore très loin des 22.000 bornes de recharge voulues : environ 17.900 devront encore être ajoutées en un peu plus de dix ans. Et pour atteindre ce chiffre, la contribution des acteurs privés sera déterminante.