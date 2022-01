21ème Festival "Paroles d’Hommes" (27 janvier-19 février) : musique, danse, humour, théâtre en itinérance.

Cela ne devait qu’être qu’un "one shot" mais l'événement dure depuis… 21 ans ! Le Festival "Paroles d’Hommes", initié à Soumagne et Herve, n’aurait en effet dû connaître qu’une édition mais ses particularités de programmation axée sur des spectacles de réflexion abordables pour tout public en ont décidé autrement. Au fil du temps, le Festival s’est étalé sur trois semaines et surtout est devenu une sorte de parcours artistique puisque les organisateurs effectuent désormais une grande boucle dans l’Arrondissement de Verviers (Herve, Dison, Malmedy, Theux, Stavelot, Welkenraedt, Trois-Ponts et Verviers) en plus de la commune originelle Soumagne et une incursion à la Cité Miroir. à Liège. Une itinérance réalisée grâce à la collaboration des centres culturels locaux et des villes et communes concernées. Tout commence ce jeudi 27 janvier pour s’achever le 19 février avec un programme composé de 26 spectacles et activités réunissant une centaine d’artistes !