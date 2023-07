21e édition du Dinant Jazz Festival dès le 28 juillet

Pour sa 21e édition le Dinant Jazz Festival 2023 se déroulera comme à son habitude le dernier week-end de juillet.

La ville de Dinant aura l’occasion de swinguer sur la note bleue avec sa dose de spontanéité, d’inattendu, d’imprévu et de surprise. La programmation annoncée et préparée en commun avec Grégoire Maret parle d’elle-même. Cette année, surprises et découvertes se tisseront la part belle dans le magnifique Parc Saint Norbert de l’Abbaye de Leffe.