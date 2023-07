2173 panneaux photovoltaïques sur le toit de la station d'épuration de Montignies-sur-Sambre

Chaque année, la station d'épuration de Montignies-sur-Sambre à Charleroi "lave" plus de 15 millions de mètres cubes d'eau. Il s'agit du plus grand site géré par l'intercommunale IGRETEC, l'une des plus grandes stations de Wallonie. Et ces installations sont très énergivores ! "On traite les eaux usées en permanence, 24H/24, 7 jours sur 7!" précise Olivier Liénard, directeur exploitation et assainissement chez IGRETEC. "On a trois postes qui demandent beaucoup d'énergie : le pompage de l'eau, le traitement biologique et la ventilation du bâtiment". Alors pour diminuer la facture, il a fallu trouver une solution.

Près de 2200 panneaux photovoltaïques sur le toit

La SPGE (Société publique de Gestion de l'eau) et IGRETEC, l'intercommunale qui gère les stations d'épuration dans la région carolo, ont décidé d'investir 650 000 euros pour l'installation de 2173 panneaux photovoltaïques sur le toit à Montignies-sur-Sambre. Mais le projet est bien plus vaste. A terme, ce seront 34 stations d'épuration et de pompage qui seront munies de ce type d'installations. De quoi répondre également aux objectifs wallons repris dans le Plan Air Climat Energie. "Nous sommes évidemment attentifs à réaliser notre transition énergétique" commente Eric Van Sevenant, Président du comité de direction de la SPGE. "Raison pour laquelle nous avons développé un programme important d'efficacité énergétique mais également de production d'énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien ou prochainement de la biomasse en traitant les boues des stations d'épuration".

Ces panneaux ne sont donc qu'une première étape dans la mise en œuvre de ce plan et le photovoltaïque ne suffira pas. A Montignies-sur-Sambre, la production attendue par an est de 850 000 kWh, cela ne correspond qu'à 13% de la consommation de la station.