21 réfugiés mineurs d'âge ont passé la nuit dans la rue, selon une association

Selon l'association Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 21 personnes réfugiées et mineures d'âge ont dû passer la nuit de mardi à mercredi dans la rue parce qu'elles n'ont pu trouver de place dans un centre d'accueil de Fedasil. "La seule solution est d'offrir plus de places d'accueil", en conclut Tine Claus, directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Le nombre de personnes sollicitant la protection internationale est en forte hausse en Belgique. Parmi elles, on compte de nombreux mineurs d'âge. Il en résulte un délai d'attente plus long pour l'attribution d'un tuteur et un retard dans le démarrage du test d'âge en cas de doute.

Selon les sources de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 21 réfugiés âgés de 16 à 18 ans ont ainsi passé la nuit dernière dehors. Il semblerait qu'ils ont introduit mardi matin une demande d'asile au guichet installé à Pachéco mais en raison du manque de place, il leur a été demandé de revenir mercredi.

"Le système de protection des mineurs présente un inquiétant manque de capacité qui fait que les mineurs aussi se retrouvent maintenant à la rue. C'est particulièrement alarmant", poursuit Tine Claus.

Fedasil travaille selon une logique qui considère comme personnes prioritaires les groupes vulnérables que sont les mineurs d'âge, les femmes et les familles. Les hommes seuls doivent, en cas de manque de places disponibles, passer la nuit dehors devant le Petit-Château. Mardi, la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a annoncé la mise sur pied d'un Plan hiver prévoyant des places d'accueil supplémentaires.