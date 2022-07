Програма 21 липня | Programme du 21 juillet

Le défilé débutera, comme de coutume, à 16h00. Le public y applaudira quelque 2.000 personnes issues de la Défense. 18 avions, 6 hélicoptères survoleront Bruxelles, pendant que des colonnes à pied ou des détachements motorisés circuleront sur la Place des Palais. Les amateurs de blindés, de canons, de pièces d'artillerie devraient apprécier le spectacle.

Parmi les nouveautés, on notera l'invitation adressée à 50 "Be-Heroes": des Belges qui se sont illustrés par leurs actions - comme des volontaires ayant aidé lors des inondations ou des hébergeurs de réfugiés ukrainiens. Ils pourront assister en première ligne au défilé.

Des musées et institutions vous accueillent

Venez visiter gratuitement la Chambre et Le Sénat, la Cour des Comptes, le Palais de Justice, l’église Notre Dame du Sablon, l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, l’Église Protestante de Bruxelles, la Grande Synagogue de Bruxelles, Les Musées Royaux des Beaux-Arts, Bozar, BIP Brussels, Musée des Instruments de Musique, Square Brussels...

Concerts, apéro national et feux d'artifice

En fin d'après-midi, à partir de 18h30, le public sera convié à rallier le parc du Cinquantenaire pour un concert gratuit intitulé "La Belgique fait la fête". Il pourra y assister à partir de 21h00 et suivre les prestations d'artistes - tous Belges - comme Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs et Yong Yello.

C'est aussi une première. Les cafés, bars et restaurants du Royaume sont invités à faire participer le public à un "apéro national". A 23h, le feu d'artifice clôturera les festivités. Il sera cette année tiré depuis le site du Cinquantenaire.

Accessibilité : du changement

Vous pourrez circuler plus tard que d'habitude en transport en commun: les métros, pas mal de bus et de trams rouleront jusqu'à une heure du matin. Mais il y aura aussi des perturbations. Certaines lignes n'iront plus jusqu'à leur terminus pour ne pas perturber le déroulement du défilé ou des concerts. Certains bus emprunteront des parcours un peu différents. L'accès à plusieurs stations de métro (en plein centre-ville) sera lui aussi parfois plus compliqué que d'ordinaire.