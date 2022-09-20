Нові обурення 21 вересня та нові страйки у листопаді | Perturbations ce 21 septembre et grève en novembre

У Бельгії, зіткнувшись з цінами на енергоносії, профспілки вимагають від уряду термінових заходів для подолання енергетичної кризи. На їхню думку, не може бути й мови про те, щоб чекати до наступного місяця, щоб посилити підтримку домогосподарств, які зіткнулися з різким зростанням рахунків.

Прем'єр-міністр Олександер де Кроо продемонстрував свою рішучість діяти. Для нього ми повинні діяти зараз, конкретно.

Але профспілки оголосили загальний страйк на листопад. "Якщо ми повідомляємо, це не для розваги, а тому, що перед святами ми організували національну демонстрацію, яка зібрала 80 000 людей, і з тих пір рахунки вибухнули, і немає ніякої реакції. Якщо немає відповіді наприкінці вересня страйк відбудеться. З кожним місяцем у людей зростає тривога та гнів", — попередив президент FGTB Тьєррі Бодсон. В очах представників робітників уряди не можуть терпляче чекати, поки рішення будуть прийняті на європейському рівні. Вони повинні швидко вжити нових заходів. Профспілки вимагають, зокрема, подальшого продовження соціального тарифу на енергоносії, заборони відключення лічильників у зимовий період і навіть тимчасового безробіття працівників, чиє підприємство постраждало від енергетичної кризи, що відбувається одночасно з відстрочками соціальної допомоги. гарантійні внески для компанії. Тривають обговорення подальших заходів. Оголошений кінцевий термін – це "найближчі дні".

Зверніть увагу, що цієї середи, 21 вересня, профспілки анонсують велике символічне зібрання на площі Монне в Брюсселі. Туди піде багато працівників. Дотримуйтеся запобіжних заходів, мережа громадського транспорту (TEC і STIB) може бути збійна.