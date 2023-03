21 mars, Journée mondiale de la poésie, avec Jacques Vandenschrick

Jacques Vandenschrick ne donne ni dans la réflexion désincarnée ni dans la rêverie romantique. Le " je " absent se fait regard sensible et distancié sur le monde et en l’occurrence dans le recueil, Tant suivre les fuyards, porté sur la fuite. Elle n’est ni l’errance sans but ni l’exil qui diffère le retour dans la patrie. Le fuyard ne se soucie pas de la géographie. Il ne se soumet pas à l’inacceptable, la pauvreté extrême ou la domination aliénante. Il entreprend la traversée en quête d’un ailleurs rêvé. Nous ne savons presque plus rien de cet ailleurs soupçonné de n’exister pas et qui jamais ne s’acquiert.