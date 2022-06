21 marches Adeps sont organisées en Wallonie ce dimanche 19 juin

Situé sur un des points culminants de la Hesbaye liégeoise (205 mètres), Villers-le-Bouillet est le centre d’une entité essentiellement tournée vers l’agriculture, et ce depuis le Néolithique. Les céréales et les betteraves y sont abondamment cultivées. Fise-Fontaine, Vaux-et-Borset, Vieux-Waleffe, Warnant-Dreye et Villers-le Bouillet composent cette entité fondée sur un des plus riches terroirs limoneux d’Europe. Quelques fermes châteaux remarquables en attestent.

A Vaux-et-Borset, on peut voir le château-ferme Grandgagnage datant des 17e et 18e siècles. A Villers, on trouve la ferme de la Dîme déjà mentionnée en 1365. A proximité, la ferme de la Croix fait également partie des fermes historiques du village et est citée une première fois en 1452. A Vieux-Waleffe, c’est le château-ferme qui captera notre attention. Il est situé au centre du village et est entouré d’un grand parc. Mais, le fleuron architectural de l’entité se situe à Warnant-Dreye, avec le château d’Oultremont construit entre les 16e et 18e siècles. L’ensemble se compose d’un château, d’une ferme et d’une chapelle.

C. Vandelois et Vivre ici

