21 marches Adeps sont organisées ce dimanche 1er mai en Wallonie

Fille de Meuse, ancienne capitale d’une principauté, centre universitaire, économique et industriel, Liège, " la Cité Ardente " voit son histoire débuter au 8e siècle lorsque saint Hubert construit un sanctuaire là où son prédécesseur, saint Lambert, avait été assassiné.

Au 10e siècle, sous l’impulsion du prince évêque Notger, Liège connaîtra une première époque florissante et prospère. Son territoire couvre alors une superficie égale à la moitié de notre actuelle Belgique. Frondeurs et avides de libertés, les Liégeois connaîtront à de nombreuses reprises occupations et répressions.

A partir du 19e siècle, la révolution industrielle transforme entièrement Liège et sa région. Charbonnages, et usines sidérurgiques apporteront une prospérité jamais égalée. Liège est la ville wallonne la plus visitée de Wallonie, elle regorge de trésors, de musées, d’églises, de lieux de spectacles… Vallonnée, elle vous donnera également de nombreux plaisirs de promenades dans les anciens terrils, en ville ou sur les hauteurs.

Lors de vos 5, 10 ou 20 km Adeps organisés ce dimanche, vous aurez peut-être l’opportunité de goûter aux spécialités sucrées liégeoises : la gaufre de Liège avec son sucre perlé, la bouquette, crêpe de farine de sarrasin, aux raisins secs et cuite au saindoux et les cûtès peûres, en wallon, les poires cuites (dans du vin rouge) et pourquoi pas un petit péket ?

C.Vandelois et Maïté Gobert

