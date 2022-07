21 juillet : la Fête nationale est de retour

Jeudi 21 juillet, après deux années chamboulées par la crise sanitaire, le cru 2022 de la Fête nationale signe le retour à la normale. Une nouveauté toutefois cette année, toute la population est invitée à un grand concert gratuit dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

Dès 21 heures, de nombreux artistes belges et quelques surprises se succéderont avant un DJ-set final qui accompagnera le traditionnel feu d’artifice, organisé par le Syndicat d’initiative Bruxelles Promotion. Il sera tiré cette année depuis l’esplanade du Cinquantenaire à 23 heures Des foodtrucks et bars seront installés dans le parc pour nourrir les estomacs et étancher les soifs. Le concert et le feu d’artifice seront diffusés sur les chaînes de télévision nationales : La Une, RTL-TVI, Eén, VTM et Play4.