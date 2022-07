21 juillet – Fête Nationale à Bruxelles

Parade de groupes musicaux folkloriques, visite des institutions et musées sont au programme le jeudi 21 juillet 2022. Organisée par le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion, la "Fête au Parc" s’installe du Palais de Justice au Parlement, en passant par le Parc de Bruxelles et la rue de la Régence.

Une multitude d’animations entièrement gratuites vous attendent de 10h à 20 heures. Les incontournables de la fête sont au rendez-vous avec Place Poelaert le "village policier" de la police fédérale et locale.

La Défense vous présente ses activités rue de la Régence. Un village des services civils de secours est organisé par IBZ avec la présence de la protection civile, du SIAMU, de B-Fast, de la Croix Rouge et les jeunes sapeurs-pompiers, etc. Tous proposent des démonstrations et de nombreuses initiations gratuites.

Les institutions, les lieux de culte, les musées sont ouverts : La Chambre et Le Sénat, La Cour des Comptes, le Palais de Justice, l’église Notre Dame du Sablon, l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, l’Église Protestante de Bruxelles, la Grande Synagogue de Bruxelles, Les Musées Royaux des Beaux-Arts, Bozar, BIP Brussels, Musée des Instruments de Musique, Square Brussels. Quant au Parc, il rassemble de nombreuses activités essentiellement consacrées aux enfants, Belgian Sports Day.

Le défilé civil et militaire débute à 16h.

La suite du programme se déroule au Parc du Cinquantenaire, avec le "Concert 21 juillet" à 21h suivi du magnifique et traditionnel feu d’artifice à 23h.

Les festivités du 21 juillet sont organisées en collaboration avec la Chancellerie du Premier Ministre, le Ministère de l’Intérieur, la Région de Bruxelles-Capitale, la Défense et la Ville de Bruxelles. Une journée inoubliable à ne pas manquer ! Toutes les activités proposées sont gratuites.

Programme complet www.2107.be