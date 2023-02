21 habitants de Péruwelz se répartissent une cagnotte du Lotto

21 habitants de Péruwelz dans le Hainaut ont raflé le gros lot. 2 millions et demi d’euros au Joker Plus, une somme qu’ils vont se partager. Le ticket gagnant a été validé dans une librairie du coin et le libraire fait lui-même partie des gagnants.

"119.000 par personne, c’est une belle somme, confirme le libraire, mais ce n’est pas une somme qui fera tourner les têtes. On devrait plus souvent avoir des gains comme ça, plutôt que de grosses sommes".

L’effet de groupe pour tenter de toucher le gros lot semble avoir le vent en poupe : le collectif, la cagnotte plaît beaucoup, comme nous l’a confirmé la porte-parole de la Loterie Nationale.