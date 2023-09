21% de décès en moins sur nos routes : les radars tronçons montrent leur efficacité

Le nombre d’accidents mortels a doublé les nuits de semaine en un an

Notons qu’au niveau national, le nombre de tués est en baisse pour pratiquement toutes les catégories. Globalement, 30% des usagers décédés sur les routes sont des usagers vulnérables. Cependant, le baromètre de la sécurité routière nous livre deux tendances préoccupantes. Ce qui est inquiétant, c’est que le nombre d’accidents mortels a doublé les nuits de semaine en un an. Plus d’un tiers de ces tués sont enregistrés la nuit de jeudi à vendredi", détaille Benoît Godart. "Cela signifie que davantage de personnes sortent cette nuit-là. Il va falloir s’adapter en termes de contrôle, et en faire davantage les nuits de semaine."

De plus, les habitudes de consommation des Belges ont aussi une influence sur le type de trafic routier, avec notamment des véhicules plus dangereux : "La deuxième tendance préoccupante, c’est le nombre de tués dans les accidents avec une camionnette. On sait que de plus en plus de personnes se font livrer à domicile. Cela a un impact sur la sécurité routière car on compte 35 tués au cours des six premiers mois de cette année contre 18 lors de la même période en 2022. Et ce nombre ne baisse plus depuis 2021. C’est une tendance qu’il faudra surveiller", révèle le porte-parole de Vias.