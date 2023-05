21 ans plus tard, le RWDM est champion et remonte en D1A

C’est dans un stade comble avec 9000 supporters présents, que le RWDM jouait le dernier match de sa saison en Challenger Pro League face à Anderlecht Futures. Un but rapide de Biron permet aux molenbeekois de remonter en D1A. Bruxelles comptera un 3e club en D1A la saison prochaine.

Anderlecht prend un peu à froid le RWDM et joue crânement sa chance. Mais rapidement, les molenbeekois prennent les choses en mains.

Grosse première occasion à la 11e, mais le tir de d’Alexis De Sart termine dans les mains du gardien. Et puis, le RWDM enchaîne quelques occasions, en vain. Le premier quart d’heure est déjà chaud.

Et alors qu’on pense à l’ouverture du score, le but est annulé pour une position de hors-jeu. Mais ce premier but arrive à la 24e. Biron inscrit son 16e but de la saison et ouvre le score. Le RWDM débute bien la rencontre.

Anderlecht réplique par deux tentatives, trouve la barre notamment, mais sans changer le score. C’est 0-0 à la mi-temps.

La 2e mi-temps, c’est Anderlecht qui frappe en premier malgré une domination du RWDM, mais le tir mauve ne finit pas au fond des filets.

Le RWDM a du mal, le stress commence à monter dans tout le stade. Si les molenbeekois tente d’inscrire le deuxième pour se donner de l’air, le 2-0 ne vient pas malgré quelques belles possibilités.

Mais l’essentiel est fait. Le RWDM est champion et remonte en D1A. De l’autre côté et malgré la victoire 4-1 face au Club NXT, Beveren reste en Challenger Pro League.

Depuis la disparition du club en 2002 et le rachat du matricule en 2015 sous l'impulsion de Thierry Dailly, le RWDM retrouve donc l'élite du football la saison prochaine.