21 505 mètres de dénivelé, la Madeleine, le Mollard et le Granier : le parcours du Critérium du Dauphiné Libéré passé à la loupe

Pour faire court, ce Dauphiné fera encore une fois office de gros test pour les 22 équipes présentes au départ avant le tour de France. Ce sera l’occasion d’estimer les forces présentes, mais aussi de peaufiner sa préparation à moins d’un mois du grand rendez-vous. Et pour ce faire, les organisateurs ont réservé quelques belles étapes. On retiendra surtout les trois derniers jours de course qui passeront par certains de cols qui ont fait la renommée de la grande boucle (le col de la madeleine, le Mollard et la Croix de fer). Il ne faudra cependant pas sous-estimer les 5 premiers jours de course qui pourraient être piégeux.

