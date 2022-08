21.000 spectateurs pour "Roméo et Juliette" à l’abbaye de Villers : un joli succès et une pointe d’amertume

Par ailleurs, alors que le spectacle de Villers reçoit déjà l’appui des autorités provinciales et régionales, sans compter les sponsors privés, la ministre semble considérer que son soutien n’est pas nécessaire à la réalisation du projet.

"Une production de ce gabarit ne peut pas se couvrir uniquement par les recettes d’entrées. Donc on doit trouver des sponsors financiers, on doit trouver des partenaires publics pour nous soutenir. Il nous paraissait logique, d’autant que c’était le cas depuis la création de ces spectacles, d’être soutenus par la Communauté française. Il y a un côté absurde dans la décision, car tout le monde sait que l’octroi de subventions permet de baisser le prix d’entrée et donc de favoriser l’accès à de grands spectacles ou de festivals au plus grand nombre. Nous, parce qu’on fonctionne bien et qu’on fait le plein, on n’aurait plus besoin de subsides ? Eh bien ce sera au détriment du spectateur qui devra payer la différence. Puisqu’on nous coupe 40.000 euros, nous devrons ajouter deux euros sur le prix de chaque place l’année prochaine."

La production dit avoir écrit à la ministre pour lui présenter ses arguments et tenter d’infléchir sa décision. En attendant une réponse, elle planche déjà sur le spectacle 2023, "Lucrèce Borgia", de Victor Hugo, qui sera mis en scène par un homme, Emmanuel Dekoninck.