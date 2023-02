207 km, 9 secteurs pavés et 12 côtes pour désigner le vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad 2023

Le peloton du 78e Circuit Het Nieuwsblad va relier Gand à Ninove après 207,5 kilomètres de course. Toutes les difficultés ou presque sont situées dans les 100 derniers kilomètres du parcours. 9 secteurs pavés (15km) et 12 côtes serviront à désigner le successeur de Wout van Aert, vainqueur en solitaire en 2022.



Les coureurs quitteront le centre de Gand en fin de matinée pour se lancer dans une longue boucle d’une centaine de bornes qui le mènera à Oosterzele, Audenarde, Kruishoutem ou Semmerzake. Deux secteurs pavés (Haaghoek km 36,2 et Lange Munte km 93,2) et une bosse (Leberg, km 39,2) animeront le début de course.



Les choses sérieuses commenceront après le ravitaillement de Welden (km 105) avec l’enchaînement Kattenberg- Holleweg-Haaghoek-Leberg-Paddenstraat en 16 kilomètres. Les coureurs graviront ensuite l’Hostellerie et le Valkenberg avant de se lancer dans le deuxième gros morceau du parcours. Quatre secteurs pavés et cinq ascensions vont rythmer les 30 kilomètres entre Mater et Sint Maria-Lierde.



Il restera encore le Mur de Grammont et le Bosberg pour faire la différence avant de mettre le cap sur Ninove.



La course dames emprunte le début du parcours hommes à contresens. Après un passage à Audenarde et le franchissement de l’Edelareberg (km 73,8), les coureuses retrouveront le tracé "masculin". Les 56 derniers kilomètres sont communs.