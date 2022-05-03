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Ukraine - Україна

У Бельгії навчаються 2065 українських дітей

У Бельгії навчаються 2065 українських дітей
il y a 1 heure1 min
Par Anne-Françoise Moens

Зараз у школах Валлонії та Брюсселя навчається 2065 дітей, які приїхали з України з початку війни.

Двадцять три відсотки цих дітей навчаються в дитячих садках (для дітей віком від 3 до 6 років), 49% – у початковій (від 6 до 12 років) та 28% – у середній (від 12 до 18 років), згідно цифри, наведені міністром освіти. З цих понад двох тисяч дітей дві третини здобувають освіту у Валлонії, решта – у Брюсселі.

Наразі до влади Бельгії повідомили 12 442 українських біженця віком від 3 до 18 років. Вони домовилися про розподіл цих українських учнів між північчю та півднем країни.

Бельгійські школи сподіваються прийняти 5000 українських дітей у школах Валлонії та Брюсселя. Проте міністр освіти (Каролін Дезір) пояснила, що багато українців розглядають можливість швидкого повернення до своєї країни. З цієї точки зору, вони не всі хочуть зараховувати своїх дітей до бельгійських шкіл, а радше сприяти дистанційній освіті для них українською мовою. Київська влада справді створила кілька онлайн-освітніх програм, щоб забезпечити певну безперервність навчання молоді, незважаючи на російське вторгнення.

 

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que 2.065 enfants ukrainiens sont scolarisés en Belgique. 

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