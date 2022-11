"2030, vers les derniers machos ?" : reportages inédits avec Laurent Mathieu

Cinq ans après #metoo, la société s’est-elle transformée ? Les revendications des femmes ont-elles été entendues ? Les violences sexistes et sexuelles sont-elles sur le point de s’éradiquer, et les machos de devenir une image du passé ?

Pour s’en rendre compte, Laurent Mathieu part à la rencontre de celles et ceux qui se battent au quotidien pour une société plus égalitaire . Dans la rue, de nuit, des colleuses d’affiches placardent des messages provocateurs afin d’interpeller les criminels et ceux qui les protègent. Selon elles, les machos sont malheureusement encore loin de disparaître. Le féminisme a dès lors du travail à faire pour que les femmes puissent enfin vivre sans peur au quotidien.

Au sein de la manosphère , d’autres hommes au contraire voient le féminisme comme la plus grande des menaces. Leur objectif : joindre leurs forces pour défendre leurs privilèges et assurer la domination de la femme. Eux aussi, nous partirons à leur rencontre, en tout anonymat.

Au fil de l’enquête, les réflexions évoluent. Oui, la parole des femmes est mieux entendue. Non, le chemin n’est pas terminé, et il appartient à tout le monde aujourd’hui de se questionner.

Grâce aux témoignages et avis d’experts, chacune peut s’interroger et tenter de répondre à la question : En 2030, comment aimerais-je voir évoluer nos relations entre femmes et hommes, pour moi et les générations futures ?