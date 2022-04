'2030 Glorieuses' : vers une société bâtie sur l’entraide, la créativité et l’empathie

On a malheureusement trop mis sur les épaules du citoyen la responsabilité de tout faire bouger, observe Julien Vidal. Le recyclage est typiquement le genre de piège tendu au citoyen. "On lui dit : tu vas faire tout le boulot. Et en même temps, on continue à te vendre des objets dont l’emballage est en plastique. Et en plus, on te pointera du doigt quand on retrouvera ces plastiques sur une plage ou dans la mer. Et je pense que ça, c’est trop facile."

"Et à la fois, nous les citoyens, on a la responsabilité d’être ces étincelles du changement, parce que les politiques ne sont que des suiveurs de tendances. […] Il faut être aussi des poils à gratter permanents pour dire : non, non, ça ne va pas suffisamment loin. Le greenwashing, ce n’est pas pour nous, on n’y croit pas. Continuez à être ambitieux et on vous soutiendra."