Статус тимчасового захисту для українців у ЄС буде діяти до весни 2024 року |Protection temporaire valable jusqu'au printemps 2024

Le statut de protection temporaire des Ukrainiens dans l'UE sera valable au moins jusqu'au printemps 2024, a annoncé la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique Olga Stefanishyna sur les ondes du téléthon national.

Le vice-Premier ministre a noté que la question de la protection temporaire, de l'éducation, de la médecine, de la résidence et de l'emploi des Ukrainiens en Europe a été discutée lors d'une réunion avec la commissaire aux affaires intérieures de la Commission européenne Ilva Johansson.

Prolonger la protection temporaire des Ukrainiens peut aider à résoudre le problème des Ukrainiens qui louent un logement en Belgique. Actuellement, les cartes A sont valables jusqu'au 4 mars 2023 et de nombreux propriétaires refusent de les louer car ils ne veulent pas les louer avant moins d'un an. Il est désormais clair que les cartes A seront prolongées jusqu'au printemps 2024, ce qui permet de louer un logement pendant un an. Lors de la recherche d'un appartement, il est important de l'expliquer auprès du propriétaire pour ne pas se faire refuser un logement.