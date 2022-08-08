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Ukraine - Україна

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС буде діяти до весни 2024 року |Protection temporaire valable jusqu'au printemps 2024

European Union flag over Europe map
il y a 15 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС буде діяти щонайменше до весни 2024 року, про це було повідомлено віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.
Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що питання про тимчасовий захист, та щодо освіти, медицини, проживання та працевлаштування українців в Європі було обговорено, під час зустрічі з комісаркою з питань внутрішніх справ Єврокомісії Ілвою Йоганссон.

Подовження тимчасового захисту для українців, може допомогти в проблемі оренди житла українців в Бельгії. Наразі, карти А діють до 4 березня 2023 року й багато орендодавців відмовляють в оренді житла, оскільки не хочуть здавати в оренду житло менше чим на рік. Тепер стає зрозумілим, що карти А будуть подовжені до весни 2024 року, це дає можливість орендувати житло на рік. При пошуку квартири, важливо, пояснити орендодавцю, щоб не отримати відмову.


 

 

Statut de protection temporaire des Ukrainiens dans l'UE valable jusqu'au printemps 2024

Le statut de protection temporaire des Ukrainiens dans l'UE sera valable au moins jusqu'au printemps 2024, a annoncé la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique Olga Stefanishyna sur les ondes du téléthon national.

Le vice-Premier ministre a noté que la question de la protection temporaire, de l'éducation, de la médecine, de la résidence et de l'emploi des Ukrainiens en Europe a été discutée lors d'une réunion avec la commissaire aux affaires intérieures de la Commission européenne Ilva Johansson.

Prolonger la protection temporaire des Ukrainiens peut aider à résoudre le problème des Ukrainiens qui louent un logement en Belgique. Actuellement, les cartes A sont valables jusqu'au 4 mars 2023 et de nombreux propriétaires refusent de les louer car ils ne veulent pas les louer avant moins d'un an. Il est désormais clair que les cartes A seront prolongées jusqu'au printemps 2024, ce qui permet de louer un logement pendant un an. Lors de la recherche d'un appartement, il est important de l'expliquer auprès du propriétaire pour ne pas se faire refuser un logement.
 

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