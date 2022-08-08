Статус тимчасового захисту для українців у ЄС буде діяти до весни 2024 року |Protection temporaire valable jusqu'au printemps 2024

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС буде діяти щонайменше до весни 2024 року, про це було повідомлено віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що питання про тимчасовий захист, та щодо освіти, медицини, проживання та працевлаштування українців в Європі було обговорено, під час зустрічі з комісаркою з питань внутрішніх справ Єврокомісії Ілвою Йоганссон.



Подовження тимчасового захисту для українців, може допомогти в проблемі оренди житла українців в Бельгії. Наразі, карти А діють до 4 березня 2023 року й багато орендодавців відмовляють в оренді житла, оскільки не хочуть здавати в оренду житло менше чим на рік. Тепер стає зрозумілим, що карти А будуть подовжені до весни 2024 року, це дає можливість орендувати житло на рік. При пошуку квартири, важливо, пояснити орендодавцю, щоб не отримати відмову.





