Тимчасовий захист продовжено до 2024 року | Protection temporaire prolongée jusqu'en 2024

Європейський Союз продовжив "щонайменше до березня 2024 року" тимчасовий захист, наданий українським біженцям після війни, яку розв’язала Росія. Про це у понеділок заявив комісар внутрішніх справ, оскільки Київ став об’єктом нових ударів Росії.

За словами Ільви Йоханссон, 4,2 мільйона українців зараз мають цей статус, який дає їм права щодо доступу до житла, ринку праці, шкільної системи та зокрема соціальних виплат.

Обстріл, який обрушився на Київ та інші українські міста в понеділок, "показує важливість того, щоб ми продовжували вітати тих, хто має втекти до Європейського Союзу", сказала вона.

Комісар також запевнив українців, які вирішили повернутися додому, що вони можуть повернутися до ЄС, якщо ситуація там знову погіршиться, і відновити статус тимчасового захисту.

Статус дійсний і після повернення в Україну

Вона пояснює: "Якщо ви повернетеся в Україну, не потрібно буде зніматися з тимчасового захисту. Єдине, що вам потрібно зробити, це повідомити національну чи місцеву владу країни перебування, що ви повертаєтеся в Україну".

Нагадуємо, що директива про тимчасовий захист є окремою від звичайної процедури надання притулку. А ті, кому це вигідно, не проходять процедури, передбачені для кандидатів у біженці.

Європейський Союз вперше в своїй історії активував цей особливий статус 4 березня, через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну, на початковий період в один рік.

Ця директива, ініційована Європейською комісією, діє протягом одного року з можливістю поновлення. Він може бути продовжений на третій рік, тобто до березня 2025 року, за схваленням Європейської Ради (27 держав-членів).

Бельгія проти Польщі

За даними Євростату, станом на кінець серпня в Бельгії їх було близько 55 400 осіб, які подали заявки на отримання статусу. Тільки в Польщі під тимчасовим захистом проживає понад 1,3 мільйона осіб.

У Бельгії після реєстрації в Heysel ці люди можуть звернутися до комуни, щоб отримати дозвіл на проживання ("Carte A"), і мати доступ до ринку праці, ринку оренди, освіти тощо.

Водночас вони можуть подати заяву про надання притулку за "класичною" схемою, але тоді їхня заява призупиняється на час дії тимчасового захисту.