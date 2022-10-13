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Ukraine - Україна

Тимчасовий захист продовжено до 2024 року | Protection temporaire prolongée jusqu'en 2024

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Європейський Союз продовжив "щонайменше до березня 2024 року" тимчасовий захист, наданий українським біженцям після війни, яку розв’язала Росія. Про це у понеділок заявив комісар внутрішніх справ, оскільки Київ став об’єктом нових ударів Росії.

За словами Ільви Йоханссон, 4,2 мільйона українців зараз мають цей статус, який дає їм права щодо доступу до житла, ринку праці, шкільної системи та зокрема соціальних виплат.

Обстріл, який обрушився на Київ та інші українські міста в понеділок, "показує важливість того, щоб ми продовжували вітати тих, хто має втекти до Європейського Союзу", сказала вона.

Комісар також запевнив українців, які вирішили повернутися додому, що вони можуть повернутися до ЄС, якщо ситуація там знову погіршиться, і відновити статус тимчасового захисту.

Статус дійсний і після повернення в Україну

Вона пояснює: "Якщо ви повернетеся в Україну, не потрібно буде зніматися з тимчасового захисту. Єдине, що вам потрібно зробити, це повідомити національну чи місцеву владу країни перебування, що ви повертаєтеся в Україну".

Нагадуємо, що директива про тимчасовий захист є окремою від звичайної процедури надання притулку. А ті, кому це вигідно, не проходять процедури, передбачені для кандидатів у біженці.

Європейський Союз вперше в своїй історії активував цей особливий статус 4 березня, через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну, на початковий період в один рік.

Ця директива, ініційована Європейською комісією, діє протягом одного року з можливістю поновлення. Він може бути продовжений на третій рік, тобто до березня 2025 року, за схваленням Європейської Ради (27 держав-членів).

Бельгія проти Польщі

За даними Євростату, станом на кінець серпня в Бельгії їх було близько 55 400 осіб, які подали заявки на отримання статусу. Тільки в Польщі під тимчасовим захистом проживає понад 1,3 мільйона осіб.

У Бельгії після реєстрації в Heysel ці люди можуть звернутися до комуни, щоб отримати дозвіл на проживання ("Carte A"), і мати доступ до ринку праці, ринку оренди, освіти тощо.

Водночас вони можуть подати заяву про надання притулку за "класичною" схемою, але тоді їхня заява призупиняється на час дії тимчасового захисту.

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L'Union européenne a prolongé "au moins jusqu'en mars 2024" a protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens suite à la guerre déclenchée par la Russie. La commissaire aux Affaires intérieures l’a annoncé lundi, alors que Kiev était la cible de nouvelles frappes russes.

Selon Ylva Johansson, 4,2 millions d'Ukrainiens sont actuellement concernés par ce statut qui leur ouvre des droits en matière d'accès au logement, au marché du travail, au système scolaire et aux prestations sociales notamment.

Les bombardements qui ont touché Kiev et d'autres villes ukrainiennes lundi "montrent qu'il est important que nous continuions à accueillir ceux qui ont besoin de fuir vers l'Union européenne", a-t-elle précisé.

La commissaire a aussi assuré aux Ukrainiens qui ont décidé de rentrer chez eux qu'ils pourraient revenir dans l'UE si la situation se dégradait à nouveau sur place, et récupérer leur statut de protection temporaire.

Statut toujours valable après un retour en Ukraine

Elle explique : "Il ne sera pas nécessaire de se désenregistrer de la protection temporaire si vous rentrez en Ukraine. La seule chose qu'il faut faire est signaler aux autorités nationales ou locales de votre pays d'accueil que vous rentrez en Ukraine".

Pour rappel, la directive sur la protection temporaire est distincte de la procédure d'asile habituelle. Et ceux qui en bénéficient ne passent pas par les procédures prévues pour les candidats-réfugiés.

L'Union Européenne avait activé pour la première fois de son histoire ce statut particulier le 4 mars dernier, soit quelques jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, pour une durée initiale d'un an.

Cette directive initiée par la Commission européenne s'applique pendant un an, renouvelable. Elle pourra être prolongée pour une troisième année, c'est-à-dire jusqu'en mars 2025, avec l'aval du Conseil européen (les 27 Etats membres).

Belgique Vs Pologne

Selon les chiffres d'Eurostat, ils étaient environ 55 400 en Belgique fin août à avoir sollicité le statut. La Pologne accueille à elle seule plus d'1,3 million de personnes sous protection temporaire. 

En Belgique, après enregistrement au Heysel, ces personnes peuvent aller chercher à la commune un titre de séjour (" Carte A "), et avoir accès au marché du travail, au marché locatif, à l'éducation, etc. 

Elles peuvent parallèlement déposer une demande d'asile dans le circuit " classique ", mais leur dossier est alors suspendu le temps de la protection temporaire.   

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