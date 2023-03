2023 sera l’année du paillage dans les parterres et au potager

Disponibles en abondance dans les jardins où la tonte traditionnelle avec ramassage est toujours pratiquée, les brins de gazon peuvent former une couverture dense. Attention à l’épaisseur de la couche. Si elle est trop épaisse, l’herbe se tasse et forme une couverture imperméable. Elle apparaît sèche en surface, mais elle est en putréfaction à la surface du sol, produisant des jus acidifiants et toxiques pour les plantes et les micro-organismes. Si on étale l’herbe directement après la tonte, le tapis formé ne doit pas dépasser 2 cm d’épaisseur. Ainsi, les brins sèchent efficacement et se décomposent en quelques semaines.

Si on désire une couche plus épaisse pour mieux conserver l’humidité du sol et éviter les herbes indésirables, il faut d’abord faire sécher l’herbe en l’étendant au soleil. On pourra ainsi former une couverture de 5 cm d’épaisseur au pied des plantes.