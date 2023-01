2023 probablement encore plus chaude que 2022, déjà une année record en température

Comprendre l’impact de ce réchauffement global sur l’atmosphère, et la circulation des masses d’air c’est le nouveau défi pour les scientifiques. Xavier Fettweiss mène des recherches à l’ULiège : "Il y a des changements dans la position des anticyclones et des dépressions. Chez nous, en Europe de l’Ouest, on observe actuellement d’étés beaucoup plus chauds que ceux prédits par les modèles pour cette décennie. Et l’une des raisons, c’est que notre anticyclone des Açores remonte plus au Nord les étés, ce qui les rend plus chauds, sans vent. Ces changements de circulation ont été sous-estimés dans les calculs des modèles du climat. Un des défis pour les années qui viennent sera d’essayer de comprendre pourquoi ces modifications de circulation ont été sous-estimées et quoi elles sont dues."

On l’aura compris, l’heure n’est plus pour les chercheurs à savoir si ces anomalies climatiques sont dues aux activités humaines - cela ne fait plus aucun doute si l’on en croit le GIEC (le groupe intergouvernemental d’experts sur le climat). L’heure est à comprendre pourquoi ces anomalies ont été sous-estimées pour mieux se préparer aux changements devenus inévitables.