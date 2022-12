2023 : le surprenant retour des sacs verts en plastique dans la zone inBW du Brabant wallon

Du changement en Brabant wallon, dès ce premier janvier 2023 ! Les sacs-poubelles en matière compostable (sacs verts) sont remplacés par des sacs en plastique, pour le tri des déchets organiques. Ce changement concerne 18 des 27 communes du Brabant wallon, ainsi que la commune hennuyère voisine de Braine-le-Comte, également dans la zone inBW concernée.

Ce retour vers des sacs plastiques peut paraître surprenant. Un non-sens écologique a priori ! Mais pour l’intercommunale inBW et les communes partenaires, cette nouvelle mesure devrait surtout inciter les habitants à mieux trier leurs déchets. L’inBW espère donc doper sensiblement le tri des déchets. Objectif pour 2025 : dépasser les 25 kg de déchets organiques par an et par habitant. D’après l’inBW, le sac en plastique est plus solide et plus pratique que le sac biodégradable. L’intercommunale rappelle aussi que les sacs usagés, quelle que soit leur composition, finissent à l’incinérateur. Les sacs compostables n’étaient en fait… pas compostés ! Quant aux déchets organiques, ils sont transformés en biogaz ou valorisés en engrais de qualité.

Les nouveaux sacs verts pour déchets organiques sont disponibles dans de nombreux commerces. Les anciens sacs peuvent toutefois encore être écoulés, le temps d’épuiser les stocks.