Євробачення 2023 у Брюсселі? | L’Eurovision 2023 à Bruxelles?

Чи може Бельгія організувати наступний пісенний конкурс Євробачення? Нещодавно на запитання щодо цієї теми Бенедікт Лінар, міністр, яка відповідальна за засоби масової інформації та культуру Федерації Валлонія-Брюссель, не відповіла "ні", а виступає за детальне обговорення цього питання.

Україна виграла Євробачення 2022 в італійському місті Турині, але не зможе, за традицією, організувати наступний конкурс на своїй території, через війну. Таке рішення прийняла Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує захід та ще офіційно не визначила місце проведення Євробачення 2023.

Змагання могли організувати у Великій Британії, яка посіла друге місце в рейтингу. Це також може бути в Брюсселі. "Це вимагатиме мобілізації багатьох зацікавлених сторін: спільнот, регіонів і мовників (наприклад, RTBF) у надзвичайно короткий час", — прокоментувала Бенедікт Лінар, рекомендувавши провести "перший етап консультацій" із зацікавленими сторонами.

З боку RTBF двері відкриті для організації, "але з іншими публічними ЗМІ", кажуть, щоб витримати високі витрати на організацію. Туринський турнір у 2022 році обійшовся майже в 30 мільйонів євро.



Бельгія не проводила пісенний конкурс Євробачення з 1987 року, після того, як в 1986 році перемогла співачка Сандра Кім зі своїм хітом "J'aime la vie". Вибір Брюсселя у 2023 році був би дуже символічним у той час, коли Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу.