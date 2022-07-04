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Ukraine - Україна

Євробачення 2023 у Брюсселі? | L’Eurovision 2023 à Bruxelles?

Le Kalush Orchestra d'Ukraine a remporté l'Eurovision 2022 en Italie... L'édition 2023 pourrait-elle être organisée à Bruxelles?
il y a 33 minutes2 min
Par Catherine Tonero

Чи може Бельгія організувати наступний пісенний конкурс Євробачення? Нещодавно на запитання щодо цієї теми Бенедікт Лінар, міністр, яка відповідальна за засоби масової інформації та культуру Федерації Валлонія-Брюссель, не відповіла "ні", а виступає за детальне обговорення цього питання.

Україна виграла Євробачення 2022 в італійському місті Турині, але не зможе, за традицією, організувати наступний конкурс на своїй території, через війну. Таке рішення прийняла Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує захід та ще офіційно не визначила місце проведення Євробачення 2023.

Змагання могли організувати у Великій Британії, яка посіла друге місце в рейтингу. Це також може бути в Брюсселі. "Це вимагатиме мобілізації багатьох зацікавлених сторін: спільнот, регіонів і мовників (наприклад, RTBF) у надзвичайно короткий час", — прокоментувала Бенедікт Лінар, рекомендувавши провести "перший етап консультацій" із зацікавленими сторонами.

З боку RTBF двері відкриті для організації, "але з іншими публічними ЗМІ", кажуть, щоб витримати високі витрати на організацію. Туринський турнір у 2022 році обійшовся майже в 30 мільйонів євро.

Бельгія не проводила пісенний конкурс Євробачення з 1987 року, після того, як в 1986 році перемогла співачка Сандра Кім зі своїм хітом "J'aime la vie". Вибір Брюсселя у 2023 році був би дуже символічним у той час, коли Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу.

Bénédicte Linard: "A ce stade, ni la ville de Bruxelles, ni moi-même n'avons été contactés par l'UER, mais si cela devait se faire, cela nécessiterait de mobiliser énormément de parties prenantes (...) dans un temps extrêmement court".
Bénédicte Linard: "A ce stade, ni la ville de Bruxelles, ni moi-même n'avons été contactés par l'UER, mais si cela devait se faire, cela nécessiterait de mobiliser énormément de parties prenantes (...) dans un temps extrêmement court". © Tous droits réservés

La Belgique pourrait-elle organiser le prochain concours Eurovision de la chanson? Récemment interrogée à ce sujet, Bénédicte Linard, la ministre en charge des médias et de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, n’a pas dit non mais préconise une large concertation.

L'Ukraine a remporté l'Eurovision 2022 à Turin en Italie, mais ne pourra pas – comme le veut la tradition – organiser le prochain concours sur son territoire, en raison de la guerre. La décision a été prise par l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), qui organise l’évènement et n’a pas encore officiellement choisi où se tiendra l’Eurovision 2023.

Le concours pourrait être organisé en Grande-Bretagne, arrivée deuxième au classement. Il pourrait aussi l’être à Bruxelles. "Cela nécessiterait de mobiliser énormément de parties prenantes: les Communautés, les Régions et les diffuseurs (comme la RTBF), dans un temps extrêmement court", a commenté Bénédicte Linard préconisant un "premier tour de concertation" avec les acteurs concernés.  

Du côté de la RTBF, la porte est ouverte à une organisation "mais avec d'autres médias publics", dit-on, pour supporter les coûts élevés d’organisation. L'édition 2022 du concours à Turin aurait coûté près de 30 millions d'euros.

La Belgique n'a plus organisé de concours Eurovision depuis 1987, après la victoire l'année précédente de la chanteuse Sandra Kim avec son tube "J'aime la vie". Le choix de Bruxelles pour l’édition 2023 serait hautement symbolique, à l'heure où l'Ukraine souhaiter intégrer l'Union européenne.

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