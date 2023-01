2023 en sport : les dates clés et les évènements à ne pas manquer du calendrier sportif de l’année

Les premiers tours de pédale des coueurs professionnels incombent déjà. La première course du calendrier WorldTour est prévue dès le 15 janvier au Tour Down Under en Australie. Remco Evenepoel attendra une semaine de plus pour faire sa première apparition de la saison sous le maillot de champion du monde. Ce sera dès le 22 janvier au Tour de San Juan en Argentine.

Les cyclocrossmen n’auront d’ailleurs pas encore cédé leur place aux routiers à cette période de l’année. Les Mondiaux de cyclocross à Hoogerheide avec un nouveau duel attendu entre Wout van Aert et Mathieu Van der Poel cristalliseront l’attention le 5 février.

Le début des classiques printanières est fixé pour le 25 février avec l’ouverture de la saison belge au Circuit Het Nieuwsblad. Milan – Sanremo (18/03), le Tour des Flandres (02/04), Paris-Roubaix (09/04) et Liège-Bastogne-Liège (23/04) seront les Monuments qui rythmeront la première partie de saison.

Le Giro d’Italia, premier Grand Tour de la saison, verra Remco Evenepoel s’attaquer à son grand objectif de la saison du 6 au 28 mai.

Le Tour de France (1er au 23 juillet) sera une nouvelle fois un des évènements phares de l’été, suivi de son équivalent féminin du 23 au 30 juillet.

Sans transition, les meilleurs cyclistes de la planète se retrouveront à Glasgow pour les Mondiaux multidisciplines de l’UCI (route, moutain bike, bmx, piste, trial) qui auront comme point d’orgue la course en ligne messieurs sur route, prévue le 6 août.

Le Tour d’Espagne (26/08 au 17/09) et le Tour de Lombardie (07/05) seront les évènements les plus importants de la fin de la saison sur deux roues.