Le télescope James Webb (JWST) de la Nasa, véritable machine à remonter le temps, permet d’aller aujourd’hui plus loin qu’on n’ait jamais été dans l’univers. Il observe le cosmos dans le domaine infrarouge avec une précision inégalée et révèle depuis le mois de juillet de cette année des mystères bien cachés du système solaire aux galaxies et trous noirs lointains en passant par les exoplanètes ! Les données collectées par ce télescope hors norme et tant attendu par les astronomes du monde entier seront aussi étudiées et analysées par les chercheurs belges et liégeois, notamment, qui obtiendront du temps d’observation sur leurs objets favoris : comètes, étoiles et exoplanètes… Découvrez ici les explications d’Emmanuel Jehin sur ce nouveau télescope spatial.

Découvrez aussi la participation des chercheurs de l’ULiège à ce grand projet en vidéo.