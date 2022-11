2022, un été chaud et meurtrier : 5,7% de surmortalité en Belgique, du jamais vu depuis 20 ans

Lors de l’été 2022, nous avons vécu pas moins de 4 activations de la phase d’avertissement du plan Forte chaleur et pics d’ozone :

Du 15 au 18 juin inclus : première phase d’avertissement, pic de décès et de surmortalité le 18 juin.

Du 14 au 20 juillet : deuxième phase d’avertissement, températures les plus élevées, surmortalité à partir du 18 juillet à Bruxelles et les 19 et 20 juillet sur l’ensemble de la population.

Du 6 au 17 août : troisième phase d’avertissement, la plus longue de l’été. Surmortalité en Flandre dès le 9 août et le 14, dans l’ensemble de la population.

Du 22 au 26 août : quatrième phase d’avertissement, à l’échelle nationale, surmortalité le 25 août pour l’ensemble de la population.

C’est durant le troisième épisode que nous avons connu une vraie vague de chaleur, avec des températures maximales supérieures à 25 °C pendant 5 jours consécutifs et au moins trois jours à plus de 30 °C.

Sciensano relève que "de longues périodes de chaleur (et les jours d’après) sont en général marquées par un excès de mortalité. Bien que Sciensano n’établit pas de lien de causalité via le Belgian Mortality Monitoring (projet Be-MOMO), la coïncidence entre la surmortalité et des pics de chaleur et d’ozone est un constat récurrent".