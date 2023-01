2022 : l’année la plus chaude depuis 1833

L’année dernière, le soleil a brillé généreusement, plus que la normale sauf pour les mois de janvier, septembre et décembre. Le mois de mars, en plus d’être le plus sec a aussi été le plus ensoleillé avec 227 h et 14 min d’ensoleillement (normale : 125 h 45 min) pulvérisant ainsi tous les records.

Les instruments de mesure de l’IRM ayant connu quelques problèmes techniques pendant l’été, les résultats obtenus cette année sont probablement sous-estimés mais le total atteint déjà 1974 h 08 minutes (normale : 1221 h 47 min), faisant de 2022 la 2e année la plus ensoleillée de la période de référence actuelle.