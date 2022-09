2022, l’année de rêve de Remco Evenepoel : "Je ne vivrai plus jamais ça"

Remco arrive sur son deuxième Grand Tour (il avait abandonné sur le Giro en 2021) sans trop de pression. Il rêve "d’une victoire d’étape" et d’un "top 10".

Mais le "petit cannibale" s’érige rapidement comme le patron de ce Tour d’Espagne. Il endosse le maillot rouge de leader après 6 étapes… Et il ne le quittera plus. Evenpoel gère à merveille la pression, et même lorsqu’il tangue en montagne, il garde le cap et navigue à son rythme, pour arriver sereinement à bon port.

Au-delà de son exploit sportif, il prouve tout au long de ces 3 semaines de course, qu’il peut porter sans souci le rôle de capitaine de navire, et cela en dégageant une maturité déconcertante, pour un gamin de 22 printemps.

Le dimanche 11 septembre, il devient donc le premier coureur belge à remporter un grand Tour, depuis Johan de Muynck, sur le Tour d’Italie 1978.