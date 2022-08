Dans le hangar de la ferme Lagache, la machine avale les lianes de houblon les unes après les autres. Elle sépare les lianes des cônes, lequels vont être séchés à cinquante degrés. Rob, l'agriculteur, nous emmène d'ailleurs au calme dans la salle de séchage, où flotte presque déjà une odeur de bière. Mais force est de constater que ce début de récolte n'est pas très réjouissant. Avec la sécheresse et la chaleur, l'année s'annonce compliquée, déplore-t-il: "C'est une catastrophe cette année. Nous pensons avoir une récolte de 40% inférieure par rapport à une année normale". Confirmation dans le champ voisin où les tracteurs décrochent les lianes de six mètres de haut. Le houblon a mauvaise mine. "Les lianes sont très fines et très peu fournies en cônes", observe notre agriculteur.