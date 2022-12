Cinéma, cinéma…



En 2022 encore, les Belges se sont amplement distingués au cinéma. Triplé gagnant au festival de Cannes ! Prix du Jury pour " Les huit montagnes ", le film de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen. Prix du Public pour le film " Close " du jeune cinéaste belge, Lukas Dhont. Et Prix Anniversaire du Festival de Cannes pour " Tori et Lokita " de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Autre festival, autre distinction : le prix d’interprétation du Festival du Film de Chicago pour Bouli Lanners et son film " Nobody has to know ", tourné en Ecosse, la seconde patrie du réalisateur liégeois.



Mais les Belges se sont aussi largement distingués grâce à la sortie de séries télévisées de grande qualité : le thriller politique " Pandore ", dont la deuxième saison est attendue prochainement, et " Des gens bien ", avec Bérangère McNeese et Lucas Meister dans les rôles principaux, une série que l’on doit aux auteurs de " La Trêve ", réalisée par Matthieu Donck.



Pour débriefer tout ce chapitre consacré au cinéma et aux séries sur le plateau de " 2022 en mieux ", les invités d’Elodie de Sélys et de Walid sont Cathy Immelen, critique cinéma à la RTBF, Adil El Arbi, co-auteur-réalisateur, avec Bilall Fallah, du film " Rebel ", un drame sur fond de djihad tourné à Molenbeek, le tout jeune Pablo Schils, qui incarne Tori dans " Tori et Lokita " des frères Dardenne, et enfin, Bérangère McNeese, mieux connue sous le nom de Linda Leroy, son personnage dans " Des gens bien ", à voir ou à revoir dans son intégralité sur Auvio.