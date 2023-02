2022, année record pour l’inflation en Belgique

D’autres groupes de produits ont aussi connu en 2002 des valeurs historiquement élevées. Pour les produits alimentaires, l’inflation a augmenté pour atteindre 8,3% en moyenne en 2022. Jamais auparavant l’inflation des produits alimentaires n’avait été aussi élevée. La conséquence de la hausse des prix des matières premières agricoles depuis août 2020, renforcée ensuite, en 2022, par le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

L’inflation des biens industriels non énergétiques et des services a également été historiquement élevée en 2022, s’élevant respectivement à 4,2% et 3,8%. Plusieurs secteurs tels que l’hôtellerie, le tourisme et la coiffure ont augmenté leurs prix. En outre, les coûts énergétiques et les coûts salariaux, qui représentent une part importante des coûts totaux dans les secteurs des services, ont également augmenté. Quant aux biens industriels, non seulement les chaînes d’approvisionnement ont toujours été perturbées, mais la demande est restée élevée.

Mais contrairement à l’énergie, l’inflation pour les produits alimentaires, les services et les biens industriels a également continué à augmenter au cours des derniers mois de 2022.