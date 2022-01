2022 : année "post-plouc" ou quand le moche devient beau

Si l’on se souvient du slogan "C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie", prononcé par Karl Lagerfeld pour les besoins d’une campagne pour la sécurité routière en 2008, on peut se dire que les temps ont changé, que cette mode cyclique est passée à autre chose, donnant une nouvelle dimension au vêtement, moins esthétique, plus fonctionnelle et surtout plus axée sur l’expression et l’affirmation de soi, faisant fi de certains diktats et injonctions.

Mais plus que tout, il s’agit pour celles et ceux que l’on taxait de ringards ou de ploucs, il y a peu, de crier haut et fort que leur style est plus trendy que jamais, de promouvoir et de réaffirmer leurs codes, ceux de la rue et de la culture populaire.

La revanche de la cagole, du kéké des plages et du beauf a sonné, et avec elle, celle de toute une contre-culture, qui se réjouit aujourd’hui de donner des leçons de style à l’élite.