2021 est l’une des 7 années les plus chaudes jamais enregistrées, confirme l’ONU

L’organisation compile ainsi des millions de données d’observation météorologique et océanique, y compris satellitaires, avec d’autres valeurs modélisées pour pouvoir "estimer les températures à tout moment, partout dans le monde, même dans les régions où le réseau d’observation est peu dense, comme au voisinage des pôles".

Selon les différents services sur lesquels l’OMM base ses calculs 2021 est la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée (Copernicus), tandis que la NOAA et Berkeley Earth, la mettent en sixième position et les services météorologiques japonais au septième rang.

En tout état de cause, "l’année 2021 restera dans les mémoires en raison d’un record de température de près de 50° C enregistré au Canada — soit une température comparable aux valeurs relevées dans le Sahara en Algérie — de précipitations exceptionnelles et d’inondations meurtrières en Asie et en Europe ainsi que d’épisodes de sécheresse dans certaines régions d’Afrique et d’Amérique du Sud", rappelle M. Taalas.