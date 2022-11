2020core ou quand les jeunes sont nostalgiques de l’année chaotique qu’a été 2020

Alors que l’on connaît le cottagecore, cette tendance qui implique une obsession pour les maisons de campagne et les robes à la Laura Ingalls, les millenials lancent le #2020core. Un hashtag pour les nostalgiques de la période covid et ses confinements.

Editions spéciales, confinements, QR Code, réunions Zoom et masques. S’il s’agit d’un mauvais souvenir pour certains, d’autres en sont nostalgiques. "Pour de vrai, 2020 me manque secrètement, il se passait tant de choses" ou "2020 était OUF !", pouvons-nous lire sur TikTok où un jeune homme a passé des jours et des jours à réécouter les chansons populaires en 2020 sur la plateforme et où une jeune femme connue sous le pseudo #Dispopiandreambarbie estime que les jeunes des années 2050 regretteront de ne pas avoir connu cette période. "Je suis née trop tard pour vivre cette période iconique qu’était la pandémie de Covid-19, alors j’ai réalisé ce montage vidéo pour me l’imaginer", pouvons-nous entendre dans sa vidéo.