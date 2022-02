2014 au MetLife Stadium New Jersey avec Bruno Mars et les Red Hot Chili Peppers !

Et puis, en fin de 3e morceau, le petit Bruno, l’air de rien, commence à fredonner "Give it away, Give it away" et là… Re-boum ! Pleine lumière sur les Red Hot Chili Peppers montés sur scène dans le noir ! Anthony Kiedis se réapproprie son titre, Flea est plus déjanté que jamais et on a droit à une version bien déjantée de Give it Away avec une énergie et un groove spec-ta-cu-lai-re !