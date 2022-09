2007, sujet JT pendant les fêtes de Wallonie sur l’usage du wallon

À l’occasion des fêtes de Wallonie, Hugues Hamelynck nous replonge en 2007 avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2007 dans un sujet du journal télévisé et un journaliste qui se balade dans les rues de Namur et pose à la question aux passants : Parlez-vous encore Wallon ?

Le wallon est-il une future langue morte ? Aujourd’hui encore il y a encore de nombreux adeptes et on ne vit pas en Wallonie uniquement que pour le Peket ! Vive le Wallon. Tout le programme des fêtes de Wallonie.

Mais les jeunes savent-ils encore parler Wallon ? Regardez plutôt !