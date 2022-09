"2001 : L’Odyssée de l’espace" : le chef d’œuvre de Stanley Kubrick à voir sur La Trois

Réalisé en 1968, "2001 : L’Odyssée de l’espace" a eu 50 ans en 2018 ! Retour en 1968, ce chef d’œuvre de Stanley Kubrick est le plus grand succès cinéma aux Etats-Unis après "La Planète des Singes", et fait remporter le seul Oscar du réalisateur pour les meilleurs effets spéciaux.

A côté de la nouvelle d’Arthur C. Clarke, intitulée "La sentinelle", l’autre source d’inspiration de Stanley Kubrick était plutôt étonnante : un western ! Eh oui, "La Conquête de l’Ouest", sorti en 1962. C’est cette grandeur épique qui l’a séduit et qu’il voulait donner à son nouveau projet cinématographique.

Autre anecdote inspirante pour le réalisateur : un soir de mai 1964, Clarke et Kubrick voient une lueur dans le ciel de New York. Le réalisateur croit immédiatement à l’arrivée des extra-terrestres ! En réalité, c’était un reflet envoyé par Echo 1, un satellite de la NASA à la surface métallisée.

Bien que le film ait subi quelques critiques à ses débuts, on compte plus de 3.256.000 spectateurs dans les salles de cinéma françaises et 55.000 en Belgique.