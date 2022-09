2000 postes à pourvoir lors du 1er Job Day de la Ville de Bruxelles le 4 octobre

La Ville de Bruxelles organise son tout premier Brussels Job Day le 4 octobre afin de favoriser le recrutement de personnel dans diverses institutions et entreprises. Au total, les chercheurs et chercheuses d'emploi bruxellois auront accès à plus de 2.000 offres en une journée.

"La plus-value du Brussels Job Day est de créer entre la Ville de Bruxelles, les employeurs et le public un maximum de contacts, dont le suivi aboutira sur des sorties positives", explique la Ville dans un communiqué. "Le chercheur d'emploi qui viendra au salon connaîtra la liste des emplois disponibles sur le site du Brussels Job Day et sur place, il sera dirigé vers un employeur en fonction des postes qui l'intéressent."

Des organismes d'insertion socioprofessionnelle seront présents le 4 octobre, dans le but, d'une part, de mettre en relation les personnes et d'autre part, de créer un suivi plus précis de ces chercheurs et chercheuses d'emploi. L'aide à la création d'entreprise sera également évoquée lors de ce salon, grâce à la présence de diverses associations compétentes dans le domaine et l'organisation de deux conférences animées par l'association Jobyourself, avec des dirigeants de start-ups ayant réussi le lancement de leur projet entrepreneurial. Des cours de codage seront aussi organisés pour se familiariser avec les outils de programmation.

"À travers ce salon, nous voulons démontrer que la Ville de Bruxelles est évidemment pourvoyeuse d'emploi public et parapublic", souligne l'échevin des Affaires économiques et de l'emploi, Fabian Maingain. "Mais c'est aussi un bassin économique puisque le Brussels Job Day offre de nombreuses opportunités dans le secteur privé en grande recherche de talents." Les autorités communales rappellent en outre que la Ville de Bruxelles est un employeur public important puisqu'elle compte pas moins de 10.000 membres du personnel répartis entre 150 métiers différents. L'événement aura lieu au Palais 6 du Heysel de 10h00 à 17h00 et son accès sera gratuit.