2000€ le plein : le diesel devient impayable pour les sociétés de transport

2€30 le litre ! Ce vendredi 11 mars, le diesel va battre un nouveau record. Les sociétés de transport tirent la langue. 98% des camions roulent au diesel en Belgique.

"C’est devenu la folie". Quand Christophe va faire le plein de son poids lourd, la carte bleue de son patron flambe. Comptez 2000 € pour remplir le réservoir de 900 litres. Le diesel a fait un bond de 25% depuis le 1er janvier dernier. Tous les jours, le prix à la pompe grimpe encore un peu plus. Au point que la Febetra, la fédération des transporteurs routiers, appelle ses membres à répercuter intégralement le surcoût sur les clients " c’est malheureusement le seul message qu’on puisse donner aujourd’hui. Ne pas répercuter, c’est aller droit à la faillite" se lamente Philippe Degraef, le directeur de la Febetra.

Répercuter le prix du diesel ? Plus facile à dire qu’à faire "nous avons des contrats à long terme. Les prix sont fixes, définis à l’avance" confie Olivier Mozer, le patron d’une société de transport. "Il faut donc parfois négocier avec les clients, expliquer la situation. Dans l’ensemble, on doit dire que les clients sont plutôt conscients du problème et sont plutôt ouverts à l’augmentation."

Le carburant représente le 2e plus grand poste de dépense pour les sociétés de transport, après les salaires.