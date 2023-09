2000 demandes de primes à la rénovation énergétique chaque mois : la Région wallonne peine à suivre

Chaque année 1% du bâti wallon est rénové, un chiffre insuffisant qu’il faut dynamiser. L’objectif que s’est fixé la Région wallonne est d’atteindre la totalité des logements avec un PEB A en 2050, fini donc les passoires énergétiques.

Pour y parvenir, elle met sur la table des primes et des prêts. Mais l’obtention de ces aides met beaucoup trop de temps. Les objectifs de neutralité carbone seront clairement impossibles à atteindre à ce rythme.

Des aides indispensables

Le jeu en vaut certes la chandelle mais ces rénovations ont un coût important. Et certains propriétaires nous le confirment : ces investissements ne seraient pas toujours possibles sans les primes et les prêts à 0% de la Région wallonne. "On a été bien aidé par la Région, explique Mathieu Streveler, un jeune propriétaire. On fait des travaux pour environ 50.000 euros : isolation du toit, boiler thermodynamique, chaudière, isolation des pignons plus un peu les photovoltaïques. Pour les 56.000 euros de travaux, on a eu environ 36.000 euros de primes, ce qui revient à 20.000 euros en prêt à zéro pourcent, avec l’eco-réno pack de la région wallonne.

Une longue attente

Mais pour obtenir ces coups de pouce essentiels, tous les propriétaires parlent de démarches encore trop compliquées mais surtout particulièrement longue. Entre 6 mois et un an d’attente."Y’a pas mal d’étapes, confirme Guillaume Brunin, un autre propriétaire. Il faut commencer par un audit, puis constituer le dossier, c’est-à-dire faire des devis pour les travaux, puis introduire la demande de prêt, tout cela prend environ six mois de démarches."

2000 demandes par mois

Et ces délais ont inévitablement un impact négatif sur l’activité du secteur. Du côté du Service Public de Wallonie, on se dit conscient des difficultés. L’administration doit traiter près de 2000 demandes par mois. Elle n’y arrive tout simplement pas faute de personnel. "On cherche des solutions en interne, plaide Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW, des solutions aussi informatiques pour avoir des formulaires qui aillent plus loin, qui permettent d’avoir des dossiers plus complets, et aussi la sous-traitance pour donner un coup de main à nos équipes."