2000 поліцейських на похоронах свого колеги Томаса | 2000 policiers aux funérailles de leur collègue Thomas

Понад 2000 поліцейських відвідали сьогоднішній похорон Томаса Монжуа у Варемме. Томас Монжуа, саме цей поліцейський був убитий минулого четверга в Брюсселі під час інтервенції. Людина напала на поліцейський патруль, який їхав по вулиці д'Аершот у Схарбеку. Чоловік вдарив поліцейського, який керував автомобілем, ножем у шию та в руку поліцейського-пасажира, поки автомобіль зупинявся на червоне світло.

Двох поранених офіцерів терміново доставили до лікарні. Але 29-річний Томас помер від серйозної травми шиї. Його колега врятувався.

Сьогодні на похорон Томаса поліція з'їхалася з усієї країни. Сформували величезну почесну варту на 2 кілометри. У нього було кілька катафалків, навантажених квітами.

Церемонію транслювали на великому екрані біля похоронного бюро.

Першим, схлипуючи, заговорив батько Томаса Монжуа, щоб сказати йому: "Тато й мама тут". Він також висловив своє "Страх, що страх переміг". Також він подякував своєму синові "за те, що він був тим, ким він був, мужнім, усміхненим, щедрим відданим епікурейським гуманістом", закінчивши словами "До побачення, сину".

Офіцери поліції з усього Королівства вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання об 11:00, коли розпочалася церемонія. Також будуть приспущені прапори біля будівель поліції.