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2000 поліцейських на похоронах свого колеги Томаса | 2000 policiers aux funérailles de leur collègue Thomas

© DR

il y a 33 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Понад 2000 поліцейських відвідали сьогоднішній похорон Томаса Монжуа у Варемме. Томас Монжуа, саме цей поліцейський був убитий минулого четверга в Брюсселі під час інтервенції. Людина напала на поліцейський патруль, який їхав по вулиці д'Аершот у Схарбеку. Чоловік вдарив поліцейського, який керував автомобілем, ножем у шию та в руку поліцейського-пасажира, поки автомобіль зупинявся на червоне світло.

Двох поранених офіцерів терміново доставили до лікарні. Але 29-річний Томас помер від серйозної травми шиї. Його колега врятувався.

Сьогодні на похорон Томаса поліція з'їхалася з усієї країни. Сформували величезну почесну варту на 2 кілометри. У нього було кілька катафалків, навантажених квітами.

Церемонію транслювали на великому екрані біля похоронного бюро.

Першим, схлипуючи, заговорив батько Томаса Монжуа, щоб сказати йому: "Тато й мама тут". Він також висловив своє "Страх, що страх переміг". Також він подякував своєму синові "за те, що він був тим, ким він був, мужнім, усміхненим, щедрим відданим епікурейським гуманістом", закінчивши словами "До побачення, сину".

Офіцери поліції з усього Королівства вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання об 11:00, коли розпочалася церемонія. Також будуть приспущені прапори біля будівель поліції.

2000 policiers aux funérailles de leur collègue Thomas

Plus de 2000 policiers se sont rendus aux funérailles de Thomas Monjoie aujourd’hui à Waremme. Thomas Monjoie, c’est ce policier qui a été tué jeudi dernier à Bruxelles alors qu’il était en intervention. Un individu s’en est pris à la patrouille de police qui circulait en voiture rue d’Aerschot à Schaerbeek. L’homme a poignardé au cou le policier qui conduisait et a poignardé au bras le policier passager, alors que le véhicule était à l’arrêt devant un feu rouge.

Les deux policiers blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Mais Thomas, âgé de 29 ans, est décédé des suites de sa grave blessure au cou. Son collègue a pu être soigné.

Aujourd’hui, lors des funérailles de Thomas, les policiers sont venus de tout le pays. Ils ont formé une immense haie d’honneur de 2 kilomètres.  Il avait plusieurs corbillards chargés de fleurs.

La cérémonie a été retransmise sur grand écran à l’extérieur du funérarium.

C’est le père de Thomas Monjoie qui a pris la parole en premier, avec sanglots, pour lui dire "Papa et maman sont là". Il a aussi exprimé sa "Peur que la peur ait gagné". Il a aussi remercié son fils "d’avoir été ce qu’il était, un humaniste épicurien engagé courageux, souriant, généreux", terminant par un "Au revoir fiston".

Une minute de silence a été observée à 11 heures, heure du début de la cérémonie, par des policiers de tout le Royaume. Des drapeaux ont aussi été mis en berne sur les bâtiments de police.

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