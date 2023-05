200 supporters de la Roma attendus dans les rues de Bruxelles

En affrontant Séville, la Roma pourrait aller chercher le deuxième titre européen de son histoire. Pour ce faire, les joueurs de José Mourinho vont devoir détrôner les Nervionenses de Séville qui en sont à 6 victoires en 6 finales d’Europa League.

En cas de victoire, comme l’an dernier après leur victoire en Conference League, la fête sera au rendez-vous aux abords du Stadio Olimpico, mais pas seulement. Les rues de Bruxelles risquent aussi d’être animées. Le Roma Club Bruxelles, un fan-club officiel de la Roma, attend entre 150 et 200 personnes ce soir. " On est en fibrillation, on sera très nombreux ce soir. Il y a des festivités de prévues en cas de victoire, mais je préfère ne pas en dire de trop, car je suis superstitieux. Le match ne sera pas facile, mais on y croit. Mourinho est un entraîneur fantastique, il sait motiver le groupe, quand il est arrivé il y a deux ans, l’équipe était en pièces. Depuis, il a déjà fait de grandes choses (victoire en Conference League l’an dernier, finale d’Europa cette année). Mais voilà, on ne tombe pas contre n’importe qui, Séville est une équipe qui a l’habitude de ce genre de rendez-vous, ils en sont à 6 victoires ", nous souligne Stefano Petrassi membre actif du Roma Club Bruxelles.

Au-delà des 200 personnes attendues ce soir, certains de membres du club ont décidé de faire le déplacement jusqu’à Budapest, pour vivre le match depuis le stade. " Il y a neuf membres qui ont fait le déplacement pour le match de ce soir ", ajoute Stephano Petrassi, " Pour avoir des places, il y a deux moyens, soit via l’association italienne Rome Club auquel nous sommes affiliés. Sinon il est toujours possible d’acheter des tickets sur place ou sur internet ".

Ce club de supporters est le deuxième qui a vu le jour dans la capitale. En 2004, un premier club est né, mais l’aventure n’aura duré qu’un an. " En 2006, on a lancé le Roma Club Bruxelles que nous connaissons maintenant. Nous sommes environ 60 membres inscrits, mais ce chiffre évolue d’année en année. Ça arrive que certains membres arrivent à Bruxelles, s’affilient au club, et un ou deux ans plus tard ils retournent vivre à Roma où ailleurs, donc le nombre d’affiliés n’est jamais fixe. L’ambiance au sein du club est vraiment saine, le pub, situé place de Londres, il n’est pas uniquement réservé aux membres, tout le monde peut venir, mais il faut savoir que ce n’est pas un couvent on chante, on crie comme si on était au stade ".

Pour faire la fête, les supporters de la Roma vont devoir faire confiance à leur entraîneur, José Mourinho, qui n’a pas encore perdu la moindre finale européenne dont il a participé.