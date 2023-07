200 personnes à l’ouverture de la crypte royale pour rendre hommage au Roi Baudouin

Ils étaient environ deux cents à attendre que les grilles de la crypte royale de Notre-Dame de Laeken s’ouvrent enfin ce lundi 31 août. Derrière elles, ce sont les rois et les reines de notre pays qui reposent dans une grande et solennelle salle ornée de marbres polychromes. Face à l’impressionnant monument érigé pour Léopold 1er et la Reine Louise-Marie, un tombeau plus modeste abrite les sépultures de Baudouin et Fabiola. Devant elle, une élégante gerbe de roses blanches relevées des couleurs du drapeau belge a été disposée.