200 maisons touchées, des rues détruites, une maison de repos et quatre logements évacués: Hannut a fortement souffert des inondations.

La vie reprend peu à peu son cours à Hannut après les terribles orages de dimanche; toute la région a été le théâtre de trombes d'eau qui ont gonflé les cours d'eau et entrainé d'importantes inondations; 7 localités sur les 18 que comptent l'entité de Hannut ont été touchées par les intempéries; les services de secours ont travaillé toute la nuit et aujourd'hui, les travaux de nettoyage par les pompiers, la protection civile et des entreprises privées se sont poursuivis sans relâche: " nous dénombrons environ 200 maisons touchées par les inondations, explique Manu Douette, le Bourgmestre de Hannut, on a procédé à plus de 100 pompages durant la nuit de dimanche à lundi, et ce lundi les pompiers devaient encore assurer 130 pompages." Gros dégâts également aux voiries de la commune: " nous avons une dizaines de routes fortement abîmées et qui ont dû être fermées; certaines le seront d'ailleurs sans doute longtemps car l'asphalte a été arraché ou, dans d'autres cas, les accotements se sont affaissés."